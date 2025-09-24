Europa-Regioni: Pacente (Lombardia), "Coesione a rischio"

BRUXELLES - "È ovvio che alla fine del negoziato il bilancio non sarà di 2 mila miliardi, ma più piccolo, poiché gli Stati lo abbasseranno. Il rischio è che le risorse per la Coesione dovranno subire tagli ancora più forti rispetto alla proposta attuale della Commissione europea, che già penalizza molto gli enti locali". Così in una nota il consigliere comunale di Milano Carmine Pacente, relatore del Comitato europeo delle Regioni sulle Aree metropolitane e urbane. "Al netto delle risorse che potrebbero essere meno di quelle attuali, è da capire se il nome 'piani nazionali e regionali' è anche sostanza oppure no. Inoltre la 'fusione' della politica di Coesione con la Pac e con quella per l'immigrazione è chiaramente un altro punto debole della proposta che andrebbe corretto", ha puntualizzato. "Saranno due anni molto interessanti dal cui esito capiremo cosa sarà davvero l'Unione europea di domani. Sarà solo un club di Stati nazionali? È fondamentale che regioni e città partecipino a questo dibattito, che deve essere aperto e trasparente", ha concluso.