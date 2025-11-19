Dombrovskis: "Innovazione e meno burocrazia sono necessarie per la produttività dell'Ue"

BRUXELLES - "Colmare il divario di innovazione e ridurre la burocrazia sono fattori chiave per aumentare la produttività dell'Ue. Il Digital Omnibus mira a fare entrambe le cose". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis presentando alla stampa il pacchetto sulle semplificazioni digitali. "La proposta odierna rappresenta un primo passo importante nel nostro programma di semplificazione digitale, che mira a creare un contesto imprenditoriale più favorevole per le aziende europee - ha affermato -. Un Digital Fitness Check, anch'esso lanciato oggi e corredato da un'ampia consultazione pubblica, guiderà i nostri prossimi passi. Semplificando le norme, riducendo gli oneri amministrativi e introducendo norme più flessibili e proporzionate, continueremo a mantenere il nostro impegno a daIl Digre alle imprese dell'Ue più spazio per innovare e crescere."