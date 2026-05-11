De Guindos (Bce): "Stop di Berlino su Unicredit frena il mercato unico"

BRUXELLES - "È molto difficile per i governi sostenere di essere favorevoli all'unione dei risparmi e degli investimenti se poi affermano 'Beh, no, siamo contrari a questa specifica operazione'". Lo ha detto al Financial Times Luis de Guindos, vicepresidente Bce, parlando dell'ostilità tedesca all'offerta di Unicredit su Commerzbank. Il settore bancario tedesco è "molto frammentato" e va modernizzato per affrontare "grandi" sfide economiche. "Non si tratta solo di un caso specifico, ma di un fenomeno diffuso ovunque": "Tali iniziative vanno contro lo spirito del mercato unico" e "minano la credibilità dell'unione di risparmio e investimento".