Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Dall'Ue 60 milioni di euro per l'innovazione sostenibile delle città

AA

BRUXELLES - La Commissione europea si prepara a lanciare a febbraio il quarto bando dell'Iniziativa urbana europea con un bilancio di 60 milioni di euro provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'invito, si legge in una nota dell'esecutivo Ue, sosterrà le autorità urbane nella sperimentazione di soluzioni innovative su piccola scala alle sfide urbane. Competitività e digitalizzazione; inclusione sociale e uguaglianza; sicurezza e protezione; e azione per il clima sono i quattro filoni tematici al centro del bando, in linea con l'agenda Ue per le città presentata a dicembre dalla Commissione europea. 
   

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario