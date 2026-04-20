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Costa si congratula con Radev: "Lavoriamo insieme per l'Europa"

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BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa si è congratulato con Rumen Radev per la sua "vittoria schiacciante" alle elezioni in Bulgaria. "È un piacere darti il benvenuto di nuovo al Consiglio europeo. Come comunicato nella nostra telefonata di questa mattina, attendo con impazienza di lavorare insieme sulla nostra agenda condivisa per un'Europa prospera, autonoma e sicura", ha scritto Costa su X, augurando al futuro premier "il meglio" nel suo nuovo ruolo.
   

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