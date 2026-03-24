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Costa plaude all'intesa Ue-Australia: "Uniti per il multilateralismo"

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BRUXELLES - Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, plaude agli accordi tra l'Ue e l'Australia su libero scambio e sicurezza. Canberra, evidenzia su X, "è un alleato importante e di lunga data dell'Ue", "siamo uniti a sostegno del multilateralismo e dell'ordine internazionale basato sulle regole". Le due intese "dimostrano la solidità della nostra partnership in un mondo sempre più turbolento", aggiunge.

   

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