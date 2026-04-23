Consigliera comunale di Varese Yildiz entra nel Comitato europeo delle Regioni

BRUXELLES - La consigliera comunale di Varese del Pd, Helin Yildiz, è stata nominata membro del Comitato europeo delle Regioni, diventando la più giovane rappresentante della delegazione italiana di amministratori locali e regionali a Bruxelles, guidata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"È un grande onore poter rappresentare il nostro territorio a Bruxelles. Il Comitato delle Regioni non è solo uno spazio di rappresentanza politica, ma un luogo in cui città e territori possono esercitare un'influenza concreta sulle politiche europee, per renderle davvero a misura di cittadini", ha sottolineato Yildiz, aggiungendo come l'incarico rappresenti "un passaggio importante, perché consente di portare a Bruxelles la mia esperienza da amministratore locale e uno sguardo nuovo sul ruolo che le città possono avere nelle grandi trasformazioni del nostro tempo".

Consigliera comunale dal 2021, Yildiz già nel 2022 era stata selezionata per il programma per giovani eletti locali (Young elected politicians) del Comitato europeo delle Regioni e, come nuovo membro della delegazione italiana a Bruxelles, ha ora iniziato i lavori nella commissione Ambiente, clima ed energia. "Sono temi strategici anche per il nostro territorio e sui quali le decisioni europee hanno un impatto sempre più diretto sulle comunità locali", ha aggiunto Yildiz.