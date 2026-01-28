Giornale di Brescia
Commissione Ue: "Servono regole chiare per autori musicali e piattaforme streaming"

BRUXELLES - "Il tema affrontato oggi è molto importante perché connesso con il settore culturale e dell'innovazione in Ue. La musica è una delle espressioni più universali a nostra disposizione e ha un forte impatto economico, il nostro è il secondo mercato musicale più grande al mondo. È evidente che creatori e autori in questo settore abbiano bisogno di sostegno e regole chiare". Lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue per la Sovranità tecnologica Henna Virkkunen, intervenendo all'evento 'La musica è lavoro. Streaming: trasparenza nei dati, giustizia nel compenso' tenutosi all'Eurocamera e ospitato dal capodelegazione del Pd Nicola Zingaretti. "L'Unione europea continuerà a monitorare gli sviluppi dell'andamento del mercato anche tenendo in considerazione l'impatto dell'intelligenza artificiale in merito a streaming e piattaforme musicali - aggiunge Virkkunen -, serve trasparenza per promuovere un mercato equo e valuteremo eventuali modifiche al diritto d'autore Ue in virtù di una giusta redistribuzione delle remunerazioni".

