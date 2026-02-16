Giornale di Brescia
Commissione Ue: "Saremo al dibattito su Gaza ma non siamo membri del Board"

AA

BRUXELLES - L'Ue "non sarà membro del Board of Peace" e, con la commissaria Dubravka Suica, sarà negli Usa "per partecipare alle discussioni su Gaza". E' quanto spiegano fonti Ue in merito alla partecipazione della Commissione agli incontri in programma giovedì prossimo al Donald Trump Us Institute of Peace. Le stesse fonti, alla domanda se la Commissione prenda parte alle riunioni in qualità di "osservatore", rimarcano che, al posto di usare questa definizione, "preferiscono spiegare" i due aspetti della loro partecipazione: non essere membri ma, allo stesso tempo, sedere al tavolo della discussione su Gaza.
   

