Commissione Ue: "Deplorevole il ritiro degli Usa dal trattato sul clima"

BRUXELLES - "La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (Unfccc) sostiene l'azione globale per il clima. La decisione della più grande economia mondiale e del secondo maggiore emettitore di emissioni di dimettersi è deplorevole e infelice". Lo dichiara il commissario Ue al clima, Wopke Hoekstra, commentando la decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirare gli Stati Uniti dal trattato internazionale per il clima. L'Ue continuerà "a sostenere la ricerca internazionale sul clima, a impegnarci nella cooperazione internazionale e perseguire il nostro programma di azione per il clima, competitività e indipendenza".

