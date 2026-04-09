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Commissario Hansen in Germania, focus su forniture fertilizzanti

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BRUXELLES - Al via la missione in Germania del commissario Ue all'agricoltura, Christophe Hansen, che domani visiterà il più grande produttore tedesco di ammoniaca e urea, lo stabilimento SKW Stickstoffwerke Piesteritz. La visita arriva in un momento in cui Bruxelles sta lavorando a misure per migliorare la disponibilità e l'accessibilità economica dei fertilizzanti, i cui costi sono aumentati a causa della crisi in Medio Oriente.

La due-giorni del commissario lussemburghese si è aperta oggi con la partecipazione alla fiera AGRA di Lipsia dove incontrerà i rappresentanti degli agricoltori della Germania orientale e i ministri regionali dell'agricoltura per discutere delle proposte della Commissione relative alla futura politica agricola dell'Ue e delle sfide specifiche della Germania orientale. 

 

#IMCAP

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