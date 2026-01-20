Giornale di Brescia
Abbonati
Qui Europa

Cipro: "L'Ue può riuscire nell'impresa di riunificare l'isola"

AA

STRASBURGO - "L'Unione europea ha tutti gli strumenti necessari per riuscire nell'impresa di riunificare Cipro. Grazie a Roberta Metsola e a tutto il Parlamento europeo per il lavoro svolto in questa direzione". Lo ha detto il presidente cipriota Nikos Christodoulides, parlando in conferenza stampa a Strasburgo insieme alla presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario