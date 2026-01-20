Cipro: "L'Ue può riuscire nell'impresa di riunificare l'isola"

STRASBURGO - "L'Unione europea ha tutti gli strumenti necessari per riuscire nell'impresa di riunificare Cipro. Grazie a Roberta Metsola e a tutto il Parlamento europeo per il lavoro svolto in questa direzione". Lo ha detto il presidente cipriota Nikos Christodoulides, parlando in conferenza stampa a Strasburgo insieme alla presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola.