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Cipollone (Bce) al Pe: "Decidete sull'euro digitale, serve voto rapido"

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BRUXELLES - La Bce sollecita il Parlamento europeo sull'euro digitale: "Attendiamo che la commissione Econ prenda posizione su questa importante questione". Lo afferma Piero Cipollone, membro dell'esecutivo Bce, in audizione alla commissiome per gli Affari economici del Pe. "Una rapida adozione del regolamento sull'euro digitale è cruciale" e "un quadro giuridico chiaro e tempestivo permetterebbe di completare i preparativi", fornendo certezza agli operatori di mercato e consentendo di rendere il sistema pronto all'introduzione della nuova moneta digitale. È "essenziale per rafforzare la sovranità monetaria" dell'Ue. "Serve un voto rapido".

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