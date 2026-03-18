Bocciato al Pe report di Zan. Ppe e destre contro paragrato su famiglie Lgbt

BRUXELLES - Una maggioranza composta da Ppe, Ecr e destre ha bocciato in commissione Affari Costituzione all'Eurocamera (Afco) il rapporto, redatto dal dem Alessandro Zan, sull'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel quadro giuridico dell'Ue.

Il rapporto, redatto in occasione del 25° anniversario della Carta è stato respinto con 13 voti a favore e 17 contrari. Ad accendere lo scontro sarebbe stato un paragrago, il nove, in cui si sottolineava la permanenza di barriere al riconoscimento delle famiglie arcobaleno ed ai loro diritti genitoriali, si apprende a Bruxelles.

