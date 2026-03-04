Giornale di Brescia
Qui Europa

Asse Ppe-Ecr-Patrioti boccia dibattito al Pe su Sanchez-Trump

BRUXELLES - Un asse tra i Popolari e le destre (Ecr-Patrioti), in seno alla Conferenza dei capigruppo all'Eurocamera, ha bocciato la proposta presentata dai Verdi di aggiungere al programma della plenaria della prossima settimana a Strasburgo un dibattito, preceduto da una dichiarazione della Commissione Ue, dedicato alle "minacce di sanzioni da parte degli Usa alla Spagna". Lo si apprende a Bruxelles. 
   

