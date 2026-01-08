BRUXELLES - Dopo Italia e Francia, anche il Belgio apre un'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana. Ad annunciarlo all'agenzia Belga è stato il procuratore federale Marc Rezette, precisando che la procura del Brabante Vallone ha aperto un fascicolo in coordinamento con la procura federale. Tra le 40 vittime del rogo di Capodanno figura anche anche una studentessa belga di 17 anni.

L'iniziativa, ha spiegato il procuratore, punta a facilitare l'assistenza alle vittime e a garantire il coordinamento tra le loro famiglie in Belgio e le autorità svizzere. La procura belga si è detta a disposizione delle autorità giudiziarie e di polizia elvetiche per l'esecuzione di eventuali atti d'indagine in Belgio, compresa - se necessario - l'audizione di testimoni.

