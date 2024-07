Qualità della vita «in rosa»: oggi in edicola l’inserto del GdB

Qualità della vita, la ricerca targata GdB e curata dal sociologo Elio Montanari che da un decennio racconta il Bresciano attraverso diversi parametri, evolve e si amplia: da quest’anno infatti raddoppia, con un focus monotematico che per la prima uscita dedichiamo alle donne.

Attraverso dieci indicatori viene ricostruita la fotografia della vita al femminile, tra crescita, opportunità, difficoltà e margini (ampi) di miglioramento. Il tutto completato da testimonianze e racconti di donne che hanno fatto la storia, che raccontano la loro, di storia, o che hanno raggiunto importanti tranguardi nella loro vita lavorativa o attraverso il loro impegno sociale.

Leggi anche Qualità della vita lancia gli approfondimenti monotematici: si parte dalle donne

In edicola e online

Oggi, in edicola gratuitamente con il Giornale di Brescia, potete trovare l’inserto che prova a raccontare la vita delle donne nei 205 Comuni della nostra provincia. Lavoro, istruzione, sicurezza, ma anche politica e servizi: così, attraverso i dati, si cerca di ricomporre il mondo in cui oggi vivono le donne, per capire quanto è stato fatto ma soprattutto quanto e cosa c’è ancora da fare.

Oltre alle riflessioni e alle testimonianze, ampio spazio verrà dato ai numeri, che in digitale –troverete il materiale nell’apposita sezione del sito a partire dal pomeriggio - prendono forma in tabelle, grafici e mappe, affinché il lettori abbiano uno strumento in più per approfondire il tema e comprendere i risultati dello studio.

In diretta

Il contenuto dell’inserto sarà presentato nel pomeriggio, alle 17 in sala Libretti, nella sede del nostro quotidiano, nel corso di un evento in diretta con il direttore Nunzia Vallini, il ricercatore Elio Montanari e i loro ospiti. La partecipazione è su invito, ma sul nostro sito www.giornaledibrescia.it è comunque possibile seguire l’incontro in streaming.