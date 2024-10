Pandemia ormai alle spalle, a Brescia le imprese tornano ai livelli 2019

Elio Montanari

Aumentano significativamente le attività a Desenzano, Rodengo, Breno e Rovato Calo a Ghedi e Lumezzane

Un'azienda metalmeccanica - © www.giornaledibrescia.it

Ritorna ai livelli del 2019, quindi prima della pandemia, il numero delle imprese registrate alla Camera di commercio di Brescia. Erano 117.576 alla fine del 2019 e dopo quattro anni complicati (alla fine del 2023) sono circa le stesse: 117.203. L’osservazione della dinamica delle imprese registrate alla Camere di commercio non lascia dubbi. Almeno in apparenza. I dati di stock, ovvero l’ammontare del numero nel Registro delle imprese, per il 2019 e il 2023, è praticamente analogo con un saldo n