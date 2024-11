Anche nel 2023 l’occupazione è cresciuta nel Bresciano

Gli addetti sono arrivati a quota 457.748, con un incremento di oltre 6mila unità

Aumenta ancora l’occupazione in provincia di Brescia nel corso del 2023, con un incremento di oltre 6mila addetti nelle imprese private che arrivano a quota 457.748, a fronte dei 451.441 del 2022, con un incremento del +1,4%. Per la nostra indagine abbiamo utilizzato i dati di fonte Inps, forniti dalla Camera di Commercio di Brescia, che pur con qualche limite, offrono, in un tempo ragionevole, una proiezione sul livello comunale. Dati reali che, tuttavia, fanno riferimento all’economia privata