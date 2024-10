Aumenta il reddito dei bresciani: in media 24mila euro in busta paga

Elio Montanari

In un anno una crescita di oltre mille euro a testa. A Padenghe i più ricchi, a Magasa i più «poveri»

Redditi: i più ricchi sono sul Garda

Aumenta il reddito dei bresciani nell’anno di imposta 2022 (che registra le dichiarazioni fiscali presentate nel 2023) arrivando a 24.577 euro, a fronte dei 23.364 per l’anno di imposta 2021. Tradotti in soldi, sempre mediamente e al netto dell’inflazione, + 1.193 euro, pari al + 5,1%. Nel confronto tra le due ultime annualità aumenta anche l’ammontare dichiarato che, per l’anno di imposta 2022, arriva a 22,7 miliardi di euro a fronte dei 21,3 mld di euro del 2021. È, mediamente, un incremento p