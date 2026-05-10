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A Puegnago del Garda, dove «l’obiettivo è restare tranquilli»

Il sindaco Silvano Zanelli: «Chi viene qui ama la natura e i prodotti buoni, vogliamo trattenere famiglie e giovani»
Alice Scalfi
Una veduta panoramica di Puegnago del Garda © www.giornaledibrescia.it
Una veduta panoramica di Puegnago del Garda © www.giornaledibrescia.it

La Qualità della vita ha ripreso il suo cammino: una presenza che in questo 2026 sarà più corposa che in passato. Ma è ancora presto per svelare le tante, tantissime novità che metteremo in campo. Intanto abbiamo iniziato un viaggio tra i Comuni bresciani, per commentare i dati emersi dalla nostra ricerca ma non solo.

A Puegnago il Garda ha ancora odore di terra e olio nuovo. Più che sul turismo, il paese continua a puntare sulla residenzialità, sul paesaggio e su una dimensione che prova a restare vivibile. Silvano Zanelli, sindaco di poche parole, la mette giù semplice: «Dobbiamo mantenere il territorio così com’è». Il punto, per Puegnago, è proprio questo. Restare un paese vissuto prima di tutto dai residenti, con poche seconde case e un turismo diverso da quello delle località più affollate del lago.

«Chi viene qui ama l’ambiente, la tranquillità e i prodotti buoni» sottolinea Zanelli. E di prodotti buoni, tra olio, vino e aziende agricole, il territorio ne ha parecchi. Un tessuto agricolo che, oltre a rappresentare una parte importante dell’economia locale, contribuisce anche a mantenere intatto il paesaggio. Il turismo, insomma, c’è ma non domina. E forse è proprio questa la carta che il paese vuole continuare a giocarsi: un Garda meno rumoroso, più legato alle sue tradizioni e alla vita quotidiana. Senza rincorrere i grandi numeri o la trasformazione continua che ha interessato altri territori.

L’obiettivo dell’Amministrazione è allora quello di trattenere le famiglie e i giovani, creando spazi pubblici e luoghi di incontro. Tra gli interventi che il sindaco rivendica ci sono il nuovo asilo e la ristrutturazione del campo da calcio di Raffa, in corso, mentre Villa Galnica continua a rappresentare un punto centrale per la promozione del territorio e delle sue attività. Anche la sicurezza rientra tra le priorità, con il lavoro avviato sul sistema di telecamere. «L’obiettivo è restare tranquilli», sintetizza il sindaco. Un concetto che, detto così, sembra semplice, ma che da queste parti coincide con l’idea stessa di qualità della vita.

«Il cuore del Garda batte a Puegnago», dice Zanelli richiamando lo slogan di un’edizione della Fiera. E qui, in effetti, il Garda assomiglia ancora più alla terra che alla cartolina.

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