Per Sinistra e Verdi la sfida elettorale di giugno sarà giocata tutta in difesa

La crisi dei Grüne tedeschi e la guerra in Ucraina pesano sui consensi del polo rossoverde

Se si volge lo sguardo alla campagna elettorale del 2019 e contemporaneamente si cerca di interpretare il sentiment con cui l’opinione pubblica europea si sta avvicinando alla tornata del prossimo giugno, un tema su tutti balza agli occhi. La transizione ecologica. Nell’arco di cinque anni è radicalmente cambiato l’approccio alle emergenze climatiche. DOCUMENT Sembrano lontanissime le manifestazioni per il clima dei Fridays for Future e anche Greta Thunberg è stata soppiantata nell’immaginario c