La destra europea è ai massimi storici: l’onda sovranista punta a Bruxelles

A tre mesi dalle elezioni Europee 2024 i gruppi guidati da Fratelli d’Italia e Lega godono di sondaggi favorevoli

4 ' di lettura

Il presidente del partito di destra Chega, Andrè Ventura - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La destra sovranista ed euroscettica avanza nei sondaggi a circa tre mesi dalle elezioni europee. È ancora presto per ipotizzare una nuova maggioranza parlamentare a Strasburgo – e forse sarebbe pure un controsenso se si pensa che chi governa l’Ue lavora per potenziarla e non per destrutturarla – ma certo i contatti tra il Partito popolare europeo e i Conservatori e riformisti guidati da Meloni ci sono stati in varie occasioni. L’ultimo successo elettorale per la destra europea è arrivato due do