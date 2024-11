«Violenza di genere: tutte e tutti possiamo fare la nostra parte»

Laura Mantovi

Laura Mantovi, attrice di teatro e per la televisione nella trasmissione Amore Criminale, offre la sua visione sulla giornata di oggi e fa appello alla responsabilità di ciascuno

Laura Mantovi durante un episodio della serie Amore Criminale - © www.giornaledibrescia.it

Sono molti anni che mi occupo, attraverso il mio strano mestiere, dell’enorme problematica della violenza di genere. Lo faccio come attrice di teatro (nei tanti lavori dedicati al tema creati con la mia socia, la regista Sara Poli, e la nostra Associazione culturale Progetti e Regie), come attrice per la televisione (grazie alla trasmissione Amore Criminale), come Light Painter (con la trasmissione di RaiTre Sopravvissute) ma soprattutto lo faccio come donna. Per il 30% dei giovani la gelosia è