Uso dello smartphone a scuola, una circolare contraddittoria

Luciano Pace

Qualche giorno fa il ministro Valditara ha disposto il divieto di utilizzo dei cellulari anche agli studenti delle superiori, ma c’è qualcosa che non torna

3 ' di lettura

Il ministro Giuseppe Valditara - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Pochi giorni fa è stata inviata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara a tutti i dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado (le vecchie superiori) una circolare recante come oggetto «Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione». Dopo averla dichiarata in precedenza ad un’intervista a «Porta a Porta» su Rai 1, il ministro ha confermato la sua linea di azione: proibire l’uso degli smartphone in aula anche agli adolescenti. La ragi