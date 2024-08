Una cosa che si chiama passione

Annalisa Strada

«Una condizione che è una sensazione diffusa e permanente che in pochi hanno la fortuna di conoscere e che in meno ancora hanno il coraggio di seguire»

«Era primavera e Luigi stava facendo un tratto di strada in bicicletta» © www.giornaledibrescia.it

Luigi ha una cicatrice sulla spalla. Si vede che è il ricordo di una ferita trattata male. È irregolare, come se non fosse stata suturata o i punti li avesse messi un finto sanitario con scarsa mira. Qualcuno disse che le cicatrici sono l’autografo di Dio. Luigi non ha tanto alte pretese, però a quel segno dà un nome che è «la passione». Quella cicatrice, come tutte, infatti ha una storia. Era il 1992 e Luigi stava facendo un lavoro al quale teneva tantissimo e che prevedeva la sua presenza ma s