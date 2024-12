Ue e difesa comune: la guerra in Ucraina e il tabù caduto

Di fronte all’incalzare degli eventi e dopo anni di benign neglect, spese e investimenti nella difesa sono in aumento, ma ancora scarsa la collaborazione tra Paesi membri

3 ' di lettura

Militari impegnati in Ucraina - Ansa © www.giornaledibrescia.it

La fiducia, si sa, si costruisce nel tempo, secondo un detto comune. Molto, ce lo dice il vissuto, ne è necessario quando si tratta di collaborazioni economiche e d’altro tipo tra Stati, pur membri di un processo di integrazione, come quelli dell’Ue. Ancor di più sarebbe necessario quando si tratta di cooperare su un tema tanto delicato come lo è quello della difesa, denso di implicazioni politiche e di riflessi sui consensi elettorali. Ora, di fronte all’incalzare degli eventi e dopo anni di be