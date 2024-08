Titoli di coda di un amore (non) estivo

Annalisa Strada

«Il carteggio dura per quasi tre anni e poi si infrange contro gli scogli di impegni quotidiani, università fatta fuori sede, amori altri. Rino però l’indirizzo di lei lo ricorda a memoria»

«L'estate è una stagione perfetta per innamorarsi, soprattutto se hai 16 anni» - Foto/Pexels

La stagione perfetta per innamorarsi, soprattutto in ferie, soprattutto se hai 16 anni. Rino conosce Cristina in vacanza su un’isola greca. Si incontrano a pochi giorni dalla partenza, ma il loro potrebbe essere usato come paradigma per i colpi di fulmine, ossia per quegli amori virulenti che capitano più facilmente se ti ci predisponi. Sono adolescenti negli anni Ottanta del secolo scorso, quando sembrava che l’esagerazione fosse l’unica via, e guardano il mondo attraverso le lenti deformanti d