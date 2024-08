Ti lascio un messaggio per l’ultimo saluto

Annalisa Strada

Il ricordo di Gabriella e della sua disponibilità costante, genuinamente tradotta nelle sue intenzioni quotidiane

2 ' di lettura

All'ultimo saluto forniti dei pennarelli per scrivere il proprio ricordo di Gabriella

Si muore anche ad agosto, quando fa un caldo esagerato, molti sono in vacanza e, quelli che non lo sono, si preparano a un periodo di attività a scarto ridotto. Si muore anche ad agosto, come è successo a Gabriella. Ci sono però persone per cui si rientra dalle ferie, si cambia programma, si lascia perdere tutto. Voglio parlare di lei perché la sua veglia è stata un momento speciale: doloroso, certo, ma con un potenziale emotivo di quelli che ci si porta dentro per sempre. Gabriella era una pers