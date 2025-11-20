Giornale di Brescia
Suicidio assistito: è una legge necessaria o dannosa?

Massimo Gandolfini
È il titolo del convegno in programma domani alle 18 all’auditorium Capretti in via Piamarta in città
Dj Fabo, accompagnato in Svizzera da Marco Cappato dell'Associazione Coscioni
«Suicidio assistito: legge necessaria o dannosa?». È il titolo del convegno in programma domani alle 18 all’auditorium Capretti in via Piamarta in città. Interverranno: Massimo Gandolfini, medico chirurgo; Daniele Trabucco, docente universitario di diritto costituzionale; Francesco Borgonovo, giornalista. Il professor Gandolfini presenta il tema oggetto del dibattito. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 242/19, che ha depenalizzato il suicidio assistito, rimodulando - se ricorrono certe

