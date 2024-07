Starmer «lanciato» dal collasso dei tory

Lucio Valent

La «fortuna» dei laburisti e lo spettro del Reform Party di Farage

3 ' di lettura

Starmer in Parlamento - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

In Italia abbiamo avuto modo di conoscere molti politici abili, ma anche fortunati: persone capaci intellettualmente, ma anche fortunati, perché erano presenti al posto giusto nel momento giusto; per esempio, in occasione di una fase di transizione particolare, durante la quale l’elettorato si pone alla ricerca di nuove personalità di riferimento, all’indomani di eventi particolarmente gravi, ai quali affidare il proprio voto. L’ascesa di Silvio Berlusconi fu uno di questi, nella primavera del 1