Smartphone e silenzi: cosa ci insegna un Lemure sulla comunicazione

Silvia Valentini

Esiste, forse, qualcosa di meglio dei ristoranti per osservare come gli esseri umani comunicano tra loro?

3 ' di lettura

Un lemure - © www.giornaledibrescia.it

Esiste, forse, qualcosa di meglio dei ristoranti per studiare la comunicazione? Ne dubito, soprattutto quando la pausa pranzo di un’assolata giornata ottobrina, mi costringe a questa conclusione mentre cerco di nutrirmi evitando le due enormi biglie gialle, cerchiate di nero, di un grazioso Lemure che mi fissa lacrimevole dal tavolo di fianco. Non posso non annotare alcuni fenomeni. 1. Assorti come siamo negli smartphone, difficilmente parliamo con altri, ma se compare un Lemure al guinzaglio lo