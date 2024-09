Settembre, andiamo, è tempo di insegnare!

Giuseppe Maiolo

La scuola inclusiva non forma e basta, ma educa allo stesso tempo: finalmente è più cooperativa che competitiva

Scuola inclusiva

Back To School dicono gli inglesi per intendere il ritorno in classe. Ma sarebbe più utile pensare alla ripresa della scuola con la partecipazione di tutti, una scuola finalmente più cooperativa che competitiva. Dovrebbe essere, insomma, la revisione radicale della scuola «manichea» di una volta, dove si separavano i buoni dai cattivi, per puntare al NOI e promuovere l’apprendimento cooperativo. Un progetto non da poco di cui aveva già dato testimonianza quel don Milani trasgressivo e provocator