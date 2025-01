Sergio Mattarella e la lezione al Paese smarrito

Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica è stato un appello alla speranza e alla collaborazione: due elementi che, in una democrazia moderna e in una società evoluta, dovrebbero essere scontati

5 ' di lettura

Il messaggio di fine anno del presidente Sergio Mattarella - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica è stato un appello alla speranza e alla collaborazione: due elementi che, in una democrazia moderna e in una società evoluta, dovrebbero essere scontati. Così non è. Ci si sforza di evidenziare nelle parole di Mattarella i lati positivi del Paese, ma il Capo dello Stato è costretto ad ammettere che viviamo momenti difficili. Non solo per le guerre, che più o meno direttamente minacciano anche la nostra sicurezza (Mattarella parla di pace,