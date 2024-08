Sbadato? Macché, solamente generoso

Annalisa Strada

I regali più apprezzati sono i piccoli tesori scovati per caso: Basilio ne ha fatto una buona pratica di generosità

Un giornale lasciato su una panchina non è una semplice distrazione - Foto Pexels

Basilio dice di se stesso: «Sono molto generoso: dimentico sempre qualcosa». Detta così, potrebbe essere una buona giustificazione a una raffica di distrazioni. Ma non è come sembra. Basilio è il contrario di una persona distratta, semmai gli si potrebbe diagnosticare una lieve mania del controllo. È quel soggetto che, quando scende dal treno, si accerta che nel compartimento non sia rimasto nulla di suo e nemmeno di quelli che viaggiavano con lui. Lo fa con un’occhiata riservata, ma lo fa, il c