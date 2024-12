Rompi l’abitudine e parla delle tue gioie

L’allenamento a vedere la bellezza che impregna l’esistenza va esercitato quotidianamente

3 ' di lettura

La tartaruga che emerge al centro di un salvagente - © www.giornaledibrescia.it

Gli chiedo come stia e, nonostante le sofferenze e i drammi della sua storia stravolta da malattie e lutti, Enrico risponde sempre «benissimo». Per scelta. Quando pongo la stessa domanda a Federico, uomo con tutte le fortune del mondo, devo invece aprire l’ombrello per ripararmi dalla grandinata di sciagure che mi scarica addosso. Un giorno in cui mi sembrava sereno azzardai un «come stai?» Fu l’ultima volta. A uno che sta male per scelta, infatti, tu non puoi chiedere come si sente quando la vi