Rischi e ansie di Mamma Rai, che potrebbe perdere Sanremo

Uno scenario, dopo la sentenza del Tar della Liguria, che sarebbe esiziale: viene però da chiedersi chi (e a quali costi) potrebbe subentrare in un tale ginepraio organizzativo e finanziario

3 ' di lettura

Il teatro Ariston, «casa» del Festival di Sanremo - Foto Ansa/Ettore Ferrari © www.giornaledibrescia.it

Alla Rai in tribolato ribaltamento di presunta gramsciana «egemonia culturale», coi Tg in forte calo d’ascolti e in fresca polemica sul mancato rinnovo dello sconto sul canone, quanto a grattacapi mancava solo di trovarsi a dover competere, in futuro bando pubblico, per l’organizzazione del Festival di Sanremo, rischiando di perdere il Moloch acchiappascolti&spot e la sua trasmissione stratosfericamente più vista ogni anno. Perdere una macchina che nella finale 2024 ha fatto 14,3 milioni di spet