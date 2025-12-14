Religione, scuola e cultura: il senso della continuità

Luciano Pace

L’11 dicembre è stata pubblicata dalla Conferenza Episcopale Italiana la nota pastorale «L’insegnamento della religione cattolica (Irc); laboratorio di cultura e di dialogo»

L'insegnamento della religione cattolica al centro del dibattito

L’11 dicembre è stata pubblicata dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei), una nota pastorale intitolata: «L’insegnamento della religione cattolica (Irc); laboratorio di cultura e di dialogo». È stata approvata all’ottantunesima Assemblea Generale della Cei, svoltasi ad Assisi dal 17 al 20 novembre. La bozza della nota era stata sottoposta in precedenza ad un’ampia consultazione da parte dei direttori diocesani dell’Irc di tutt’Italia. Si tratta di un documento di una certa rilevanza per due r