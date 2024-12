«Ragazzi, consideratevi sempre di serie A»

Ermelina Ravelli - già preside dell’Istituto Capirola di Leno

L’invito agli studenti a far uscire desideri, curiosità e talenti

Mancano pochi giorni all’apertura delle iscrizioni a scuola per il prossimo anno scolastico. Fare una scelta non è facile, abbiamo ancora un sistema scolastico a canne d’organo rigide. Vorrei tranquillizzare giovani e genitori: qualsiasi percorso scegliate consideratevi sempre di serie A. Viviamo in un momento storico sociale non facile, nel mondo, anche molto vicino al nostro Paese, i focolai di guerra sono ovunque. I nostri ragazzi sono iper connessi, quindi possono sapere e vedere tutto ciò c