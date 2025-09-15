Quel comune buon senso che non sembra più far parte dello sport

Vincenzo Cito

La stagione calcistica è appena all’inizio, eppure in Italia come all’estero si registrano già diversi episodi che nulla hanno a che fare con il pallone

L'arbitro Taylor durante Manchester City-Manchester United - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Durante la partita di Premier League fra Crystal Palace e Nottingham Forest è avvenuto qualcosa di incomprensibile. L’arbitro Taylor a un certo punto ha ammonito per perdita di tempo il portiere ospite Sels che però non aveva alcun interesse a fare ciò di cui era accusato perché la sua squadra stava perdendo 1-0. Senza riuscirci così ha cercato di convincere il direttore di gara che era stato disturbato da alcuni tifosi di casa e solo per questo motivo aveva perso qualche secondo di troppo. Poi