Quei difficili equilibri tra politica estera e spinte interne
Adalberto Migliorati
Panoramica ragionata sui nodi italiani sui due fronti interno ed estero
Giorgia Meloni all'arrivo della fiamma olimpica in Piazza Quirinale - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Armare, e come, l’Europa, oppure puntare sulla demilitarizzazione per dare costrutto alla pace continentale nei prossimi decenni? Il calvario dell’Ucraina getta le sue ombre sul cammino prossimo venturo dell’Italia nello scenario mondiale. Con i partiti, trasversalmente a maggioranza e opposizioni, che faticano a trovare una quadra condivisa, che si traduca in una politica nazionale di lunga lena. Per questo la presidente Giorgia Meloni invita a misurare bene le parole. Il riferimento esplicito
