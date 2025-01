Disabilità, asili nido, anziani: il welfare sociale va rafforzato

L’Italia è l’ultima tra i principali Paesi europei per incidenza della spesa in politiche sociali sul Pil

3 ' di lettura

L'obiettivo di copertura del 33% per gli asili nido è ancora lontano - Foto Pexels © www.giornaledibrescia.it

L’Italia è l’ultima tra i principali Paesi europei per incidenza della spesa in politiche sociali sul Pil, con un valore pari al 5,7 per cento rispetto alla media del 7,3 per cento dell’Eurozona. Nonostante nell’ultimo decennio questa voce di spesa (rispetto a previdenza e sanità) sia stata quella che è maggiormente aumentata (arrivando a 111 miliardi di euro nel 2022), la crescita del welfare sociale è stata insufficiente e non ha consentito all’Italia di recuperare terreno rispetto ai battistr