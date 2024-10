Parole nuove accendono pensieri ed emozioni

Silvia Valentini

La Parola tocca, libera, esplora, unisce, trasforma. È luce e scintilla, anche quando non proviene dal nostro patrimonio linguistico culturale

La Parola è musica, anche quando nasce in altre nazioni - Foto Unsplash © www.giornaledibrescia.it

«Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere quanto la parola. A volte ne scrivo una e la guardo, fino a quando non comincia a splender» (Emily Dickinson). Se ciò che volteggia nella stanza della mediazione avesse una forma o un colore ne saremmo rapiti ed ipnotizzati, come immersi in un volo di api laboriose e colorate. Imprevedibili duelli a «parole armate» Vi volteggiano le emozioni (dei medianti e del mediatore), finalmente libere, gli sguardi, che trovano di nuovo la strada per posars