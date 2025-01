Paolo e Agnese Borsellino: l’amore normale di una coppia straordinaria

Paolo e Agnese Borsellino vissero un amore intenso e quotidiano, fatto di parole, coraggio e resistenza, contro l'indifferenza.

La famiglia Borsellino - foto Wikipedia

«Le mogli dei colleghi di Paolo si pavoneggiavano: l’altro giorno mio marito mi ha regalato rose bellissime. Oppure: mio marito mi ha regalato una collana splendida. Guardate! Io, invece, non potevo esibire niente e neanche aspettarmi un gesto galante da Paolo. Almeno non nel senso inteso generalmente. Alle feste guardavamo gli altri ballare. Lui rideva come un matto, io protestavo – racconta Agnese –. Allora mi faceva finire di parlare poi mi chiedeva: Agnese, ma tu perché stai con me? Io non t