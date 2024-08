Olimpiadi, social e polemiche, con buona pace di De Coubertin

Polemiche, polemiche e ancora polemiche. Dov’è finita quell’aura sacrale che da 118 anni contraddistingue i Giochi olimpici dell’era moderna?

La Senna, in cui si sono svolte le gare di triathlon - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Sarà l’estate, saranno le bolle social, sarà la cassa mass-mediatica che ogni quattro anni pare aumentare i decibel sempre più. Sarà in fondo il segno dei tempi. Tanto show, poca emozione – dicotomia sempre più comune al nostro mondo ma finora mai associabile ai Giochi olimpici. Olimpiadi da record per Brescia con 4 podi in 4 sport E invece c’è cascata anche questa trentatreesima edizione. In ordine: la cerimonia di inaugurazione («dissacrata l’ultima cena», «no, era l’omaggio a una festa pagana