Nel matrimonio un letto a sei piazze

Quando ci si innamora di una persona e soprattutto quando decidete di creare una coppia stabile, i rispettivi genitori entrano a pieno titolo nella relazione

Natale archiviato, Capodanno pure, manca l'arrivo dell'Epifania che, si sa, tutte le feste si porta via. Gli addobbi natalizi stanno per rientrare nei contenitori in cantina e, dopo le ultime maratone in famiglia a ritmo sostenuto ed obbligato, molti di voi, lo so, ci vorrebbero mettere anche il marito o la moglie, il genero o la nuora, il suocero o la suocera insieme alla sua solita gallina ripiena. Confessatelo! «Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo su