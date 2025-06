Il multilateralismo in crisi e l’irrilevanza del G7

Mario Del Pero

Il risultato del summit è stato il solito documento in cui si è sollecitata una de-escalation e un «cessate il fuoco» ma ad oggi non c'è ancora alcun accordo di pace definitivo

Il G7 Summit in Canada - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it

Il G7 in Canada produce il solito documento inutile e anodino, nel quale si riafferma il diritto (ovvio) d’Israele a difendersi così come l’inaccettabilità di un Iran nucleare, sollecitando contestualmente una «de-escalation delle ostilità in Medio Oriente» e un «cessate il fuoco a Gaza». Un testo, questo, che è stato ulteriormente annacquato per ottenere la firma, inizialmente rifiutata, di Trump. Il quale ha poi offeso un po’ Macron, criticato gli altri per avere escluso la Russia dal consesso