Monito all’uomo di oggi che ha perso il cuore

Mons. Gabriele Filippini

A settembre in arrivo un nuovo documento magisteriale

Papa Francesco ha annunciato un documento magisteriale sul Sacro Cuore - Foto Ansa7Giuseppe Lami © www.giornaledibrescia.it

Ha creato aspettative insolite, sia in ambienti rigorosamente tradizionali dal punto di vista religioso, sia in alcune laicissime frange del cattolicesimo odierno: si tratta dell’annuncio, fatto direttamente da papa Francesco a sorpresa nel giugno scorso, di un documento magisteriale sul Sacro Cuore. Uscirà in settembre. Chi ritenesse questo annuncio come una informazione priva di interesse, se non addirittura di sapore anacronistico, forse si sbaglia. Il Papa, infatti, ha parlato di «un culto c