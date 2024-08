Mercati turbolenti dopo mesi di crescita

La flessione delle Borse globali crea paure per la possibile instabilità dei prossimi mesi

I mercati finanziari sono in subbuglio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Da 30 mesi una guerra si combatte ai confini dell’Europa che vede contrapposti non solo i blocchi politici occidentali e orientali, ma i tre più grandi mercati del pianeta (Usa, Europa e Cina). Più a sud del mondo da 10 mesi assistiamo ad una guerra che, giorno dopo giorno, si sta allargando direttamente o indirettamente ad altri importanti Paesi. L’inflazione, data un po’ troppo ottimisticamente in ritirata all’inizio di quest’anno, non sembra cedere mantenendosi in Europa al 5,3% (l’Italia tra