Manovra tra desideri e «vincolo esterno»

In Parlamento inizia il confronto sulla Legge di bilancio

3 ' di lettura

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La battaglia politica intorno alla prossima Legge di bilancio è, in realtà, una somma di schermaglie fra i partiti (su progetti che spesso sono solo desideri o proposte fatte per guadagnare voti, pur sapendo che non saranno accolte, tanto l’«effetto annuncio» è quello che conta) e il ministro dell’Economia. I conti dello Stato, in buona sostanza, sono gestiti con una notevole continuità rispetto al passato: i vincoli europei sono stringenti (tanto più per un Paese iperindebitato come il nostro,